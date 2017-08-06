В Ровно в результате ножевых ранений погиб человек, еще двое ранены

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Ровно, на улице Небесной Сотни, между двумя компаниями возник конфликт. В результате один человек погиб, двое госпитализированы.

Как сообщает полиция, у реки Устье отдыхали трое мужчин и женщина. К ним подошел 47-летний житель Квасилова, с которым и возник конфликт. После словесной перепалки он ушел, однако вскоре вернулся с товарищем.

Возникла драка, в ходе которой 47-летний злоумышленник нанес несколько ударов ножом в туловище 30-летнему жителю Ровно и один удар другому 30-летнему мужчине.

Как сообщается, 25-летняя подруга потерпевших, которая была свидетелем кровавого конфликта, подняла нож, который выбросил нападающий, и трижды ударила им 32-летнего товарища злоумышленника.

30-летний житель Ровно умер в карете скорой помощи. Двух других доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале. Женщина также задержана.

Напомним, 14 июня в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления.