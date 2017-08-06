Мужчина, устроивший драку в Кривом Роге, оказался племянником генерала СБУ

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Племянник заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного Руслан устроил драку в ночном клубе Кривого Рога. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

"Помните генерала СБУ, которому когда-то Парасюк ногой заехал? Вася Писный, по прозвищу "Антибиотик" — известный львовский контрабандист, по совместительству — генерал СБУ и заместитель начальника Главка "К" СБУ. А на фото — его племянник, Руслан Писный. Заместитель начальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. (..). Когда приехали полицейские — накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение", — написал он.

Журналист также добавил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и устроил дебош.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Писный будет уволен.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет освобожден из рядов полиции — за поведение, которое недостойное работника полиции", — отметил он.

Напомним, осенью 2015 года Парасюк ударил ногой заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного во время заседания антикоррупционного комитета.