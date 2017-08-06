наверх
06.08.201709:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мужчина, устроивший драку в Кривом Роге, оказался племянником генерала СБУ

    (обновлено: )18310
    Руслан Писный
    Фото Станислава Речинского в Facebook

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Племянник заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного Руслан устроил драку в ночном клубе Кривого Рога. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

    "Помните генерала СБУ, которому когда-то Парасюк ногой заехал? Вася Писный, по прозвищу "Антибиотик" — известный львовский контрабандист, по совместительству — генерал СБУ и заместитель начальника Главка "К" СБУ. А на фото — его племянник, Руслан Писный. Заместитель начальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. (..). Когда приехали полицейские — накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение", — написал он.

    Журналист также добавил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и устроил дебош.

    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Писный будет уволен.

    "По результатам служебной проверки правонарушитель будет освобожден из рядов полиции — за поведение, которое недостойное работника полиции", — отметил он.

    Напомним, осенью 2015 года Парасюк ударил ногой заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного во время заседания антикоррупционного комитета.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Ирина Бережная
      Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
      Клавиатура ноутбука
      Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
      Штурм полиции в львовской психбольнице
      Рост криминала. Взрыв в Днепре
      Лето. Архивное фото
      Украина: жара наступает