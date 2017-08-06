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    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами

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    За рулем автомобиля был 29-летний местный житель. При осмотре авто правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 с запалами и два магазина к автомату Калашникова с патронами.
    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами
    Facebook ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На блокпосту в Покровске Донецкой области правоохранители остановили автомобиль, в котором находились гранаты, сообщила полиция в Донецкой области в Facebook.

    За рулем автомобиля был 29-летний местный житель. При осмотре авто правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 с запалами и два магазина к автомату Калашникова с патронами.

    По словам водителя, накануне он обнаружил эти предметы на окраине города, положил их в машину и "просто забыл о них". Обнаруженное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении их владельца открытое уголовное производство по ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

    Ранее директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о росте количества изъятого у населения оружия, незаконно вывезенного из зоны АТО в мирные города. 

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