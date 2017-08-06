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    В центре Николаева маршрутка сбила мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

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    По информации СМИ, на пересечении проспекта Центрального и улицы 9-й Слободской маршрутка двигалась по левой полосе дороги. На встречу автомобилю вышел мужчина, который, предположительно, попытался перейти улицу в неположенном месте.
    В центре Николаева маршрутка сбила мужчину
    0512.ua

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В субботу вечером, 5 августа, в центре Николаева на улице 9-я Слободская маршрутное такси № 31 сбило мужчину, сообщает сайт 0512.

    "На пересечении проспекта Центрального и улицы 9-й Слободской "маршрутчик" двигался по левой полосе. На встречу автомобилю вышел мужчина, который, предположительно, попытался перейти улицу в неположенном месте. Из-за этого, водитель не сумел вовремя среагировать. Несмотря на обширный тормозной путь, ему не удалось избежать столкновения", — говорится в сообщении.

    0512.ua
    В центре Николаева маршрутка сбила мужчину

    В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что на площади Старомостовой в Днепре произошло ДТП с участием трех маршруток, пострадал один мужчина. По данным издания, водитель микроавтобуса Volkswagen не заметил стоящую маршрутку и въехал в нее. Она, в свою очередь, проехала вперед и столкнулась со стоящим перед ней микроавтобусом.

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