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    В жилом доме в Днепре произошел взрыв, есть жертвы

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Днепре (447)

    (обновлено: )50410
    По данным полиции, предварительная причина трагедии в Днепре - взрыв гранаты Ф-1, в результате инцидента погиб хозяин квартиры, 1956 г. р. Подробности ЧП выясняются.
    Взрыв в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Днепре, погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного дома по ул. Тепличной поступило в полицию в семь часов вечера. В ходе осмотра места происшествия в тамбуре правоохранители обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, предварительная причина трагедии — взрыв гранаты Ф-1.

    Погибший — хозяин квартиры, 1956 г. р. В момент взрыва в доме находилась женщина умершего, она не пострадала. Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования.

    Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.

    Ранее также сообщалось, что в субботу в Азербайджане произошел взрыв в одном из общежитий.

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