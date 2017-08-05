В жилом доме в Днепре произошел взрыв, есть жертвы

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Днепре, погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного дома по ул. Тепличной поступило в полицию в семь часов вечера. В ходе осмотра места происшествия в тамбуре правоохранители обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительная причина трагедии — взрыв гранаты Ф-1.

Facebook Нацполиции Днепропетровской области Взрыв в Днепре

Погибший — хозяин квартиры, 1956 г. р. В момент взрыва в доме находилась женщина умершего, она не пострадала. Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.

Ранее также сообщалось, что в субботу в Азербайджане произошел взрыв в одном из общежитий.

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