На Закарпатье столб рухнул на автобус

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Столб линии электропередач рухнул на рейсовый автобус в Сваляве Закарпатской области, сообщают местные СМИ.

"Сегодня в Сваляве "укртелекомовский" столб упал прямо на рейсовый автобус "Ростока — Мукачево", — сообщается в паблике "Свалява реальная".

Инцидент произошел после полудня на ул. Духновича, неподалеку автостанции.

Facebook "Свалява реальна" Столб рухнул на автобус в Сваляве

Пострадавших нет.

Напомним, автомобиль Mercedes-Benz в субботу врезался в остановку общественного транспорта в Харькове по улице Балакирева, в результате инцидента погиб мужчина