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    На Закарпатье столб рухнул на автобус

    (обновлено: )2910
    По данным СМИ, "укртелекомовский" столб упал прямо на рейсовый автобус "Ростока - Мукачево" после полудня в субботу. Пострадавших в результате инцидента нет.
    Столб рухнул на автобус в Сваляве
    Facebook "Свалява реальна"

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Столб линии электропередач рухнул на рейсовый автобус в Сваляве Закарпатской области, сообщают местные СМИ.

    "Сегодня в Сваляве "укртелекомовский" столб упал прямо на рейсовый автобус "Ростока — Мукачево", — сообщается в паблике "Свалява реальная".

    Инцидент произошел после полудня на ул. Духновича, неподалеку автостанции.

    Facebook "Свалява реальна"
    Столб рухнул на автобус в Сваляве

    Пострадавших нет.

    Напомним, автомобиль Mercedes-Benz в субботу врезался в остановку общественного транспорта в Харькове по улице Балакирева, в результате инцидента погиб мужчина

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