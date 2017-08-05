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    Самолет из Украины перевез 10 нелегалов в Словакию

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    Как сообщается, в ночь на пятницу пограничники заметили, как с украинской территории на непривычно низкой высоте на территорию Словакии перелетал небольшой самолет.
    Флаг Словакии
    flickr.com/HatM

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Словацкая полиция обнаружила в пятницу, 4 августа, неподалеку от словацко-украинской границы место посадки небольшого самолета, которым контрабандисты смогли доставить из Украины 10 мигрантов, пишет Deutsche Welle.

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    Нелегалы оказались гражданами Индии, сообщила словацким СМИ пресс-секретарь полиции, передает dpa.

    По данным полиции, в ночь на пятницу пограничники заметили, как с украинской территории на непривычно низкой высоте на территорию Словакии перелетал небольшой самолет. Самолет сел неподалеку от села Гаталова на востоке страны.

    Когда полицейские нашли место посадки, самолет в темноте уже успел снова подняться в воздух. Полиция обнаружила на месте 10 мигрантов-нелегалов. Их допросили и депортировали обратно в Украину.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.

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