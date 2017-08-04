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    Прокуратура сообщила подробности гибели бойца и ранения пятерых под Киевом

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    По информации пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона на полигоне в с. Дивички проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.
    Миномет. Учения Госпогранслужбы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. Один военнослужащий погиб и 5 получили ранения из-за того, что во время учений на полигоне в с. Дивички после выстрела из 120-мм миномета "Сани" мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военные, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

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    ГСЧС Украины
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    Отмечается, что на полигоне проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

    По факту ранения и гибели военнослужащих ВСУ военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

    Ранее пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщала, что на полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского снаряда один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы

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