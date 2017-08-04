Прокуратура сообщила подробности гибели бойца и ранения пятерых под Киевом

КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. Один военнослужащий погиб и 5 получили ранения из-за того, что во время учений на полигоне в с. Дивички после выстрела из 120-мм миномета "Сани" мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военные, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что на полигоне проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

По факту ранения и гибели военнослужащих ВСУ военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Ранее пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщала, что на полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского снаряда один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы.