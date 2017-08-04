Из-за больницы. В Одессе произошла массовая драка под прокуратурой

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Массовая драка между сторонниками и противниками передачи здания несостоявшейся больницы скорой помощи частному медицинскому центру произошла у здания прокуратуры Одесской области в пятницу, сообщают местные СМИ.

Издание dumskaya.net отмечает, что в минувшем месяце мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о передаче здания "больницы скорой помощи" в аренду частной медицинской компании сроком на 20 лет.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко, результате беспорядков были задержаны шесть человек.