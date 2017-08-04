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    В Днепре мужчина перерезал себе горло из-за сигареты

    (обновлено: )344
    Мужчина попросил у девушек сигарет, а после отказа он начал бить кулаками киоск, бросаться на стекло в магазине, разбил бутылку и начал наносить себе увечья.
    В Днепре мужчина перерезал себе горло из-за сигареты
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Мужчина перерезал себе горло осколком бутылки в Днепре в ночь на пятницу, сообщают местные СМИ.

    По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что мужчине отказались дать сигарету.

    "Мужчина находился в неадекватном состоянии, его с перерезанным горлом держали несколько человек, он вырывался. Полицейские держали его до приезда скорой помощи", — цитирует лейтенанта полиции Константина Старчика informator.dp.ua.

    informator.dp.ua
    В Днепре мужчина перерезал себе горло из-за сигареты

    "Мы стояли с подругой возле киоска, подошел этот мужчина и попросил у нас сигарету. Мы ему не дали, и он начал "буянить" — бил кулаками киоск, потом бросался на стекла в магазине", — сообщила одна из свидетельниц, уточнив, что позднее он достал из мусорного ведра бутылку, разбил ее и начал себя резать.

    Напомним, в конце апреля конфликт между двумя молодыми людьми возник на почве курения в общественном месте в Киеве. В результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте.

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