КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Мужчина перерезал себе горло осколком бутылки в Днепре в ночь на пятницу, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что мужчине отказались дать сигарету.

"Мужчина находился в неадекватном состоянии, его с перерезанным горлом держали несколько человек, он вырывался. Полицейские держали его до приезда скорой помощи", — цитирует лейтенанта полиции Константина Старчика informator.dp.ua.

informator.dp.ua В Днепре мужчина перерезал себе горло из-за сигареты

"Мы стояли с подругой возле киоска, подошел этот мужчина и попросил у нас сигарету. Мы ему не дали, и он начал "буянить" — бил кулаками киоск, потом бросался на стекла в магазине", — сообщила одна из свидетельниц, уточнив, что позднее он достал из мусорного ведра бутылку, разбил ее и начал себя резать.

Напомним, в конце апреля конфликт между двумя молодыми людьми возник на почве курения в общественном месте в Киеве. В результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте.