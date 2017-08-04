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    Жара не спадает. В Одесской области сгорело 12 гектаров хвойного леса

    Тема:

    Украина: жара наступает (151)

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    Сообщается, что в течение более двух часов был ликвидирован пожар на площади около 12 га. К тушению пожара были привлечены 62 человека, а также задействован самолет АН-32П.
    Лесной пожар. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел в хвойном лесном массиве близ села Шеметово Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    По данным сотрудников ГСЧС, в течение более двух часов был ликвидирован пожар на площади около 12 га.

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    К тушению пожара были привлечены 62 человека, а также задействован самолет АН-32П.

    Ранее сообщалось о пожарах в лесах Херсонской области.

    Напомним, на этой неделе в Украине установилась аномально жаркая погода.

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