Жара не спадает. В Одесской области сгорело 12 гектаров хвойного леса

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел в хвойном лесном массиве близ села Шеметово Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным сотрудников ГСЧС, в течение более двух часов был ликвидирован пожар на площади около 12 га.

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К тушению пожара были привлечены 62 человека, а также задействован самолет АН-32П.

Ранее сообщалось о пожарах в лесах Херсонской области.

Напомним, на этой неделе в Украине установилась аномально жаркая погода.