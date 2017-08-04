наверх
04.08.201707:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Cиловики обвиняют ополченцев в обстрелах на донецком направлении

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (90)

    (обновлено: )20
    В пресс-центре АТО сообщили, что на донецком направлении ополченцы вели огонь из гранатометов по позициям в районе шахты Бутовка, Авдеевки, поселка Луганского.
    Последствия ночного обстрела Макеевки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 21 раз открывали огонь по их позициям, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

    Руслан Бортник. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Изменить минские соглашения по Донбассу в ближайшее время невозможно - Бортник

    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "21 раз нарушили перемирие". По утверждениям военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов по позициям в районе шахты Бутовка, Авдеевки, поселка Луганского.

    На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов по позициям в районе Новоалександровки, Новотошковского и Станицы Луганской. В пресс-центре также заявляют, что на приморском направлении из пулеметов и гранатометов ополченцы обстреляли Водяное.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Курортный сезон в Одессе
    Украина: жара наступает