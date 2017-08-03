Во двор жителя Николаевской области бросили гранату, повреждены два авто

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Веселиновском районе Николаевской области неустановленные лица бросили гранату во двор дома местного жителя, в результате взрыва повреждены 2 автомобиля, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

"3 августа около 3:15 ч. утра в Веселиновское отделение Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратился 42-летний мужчина с сообщением о том, что во двор его домовладения неизвестные бросили гранату. Из объяснений пострадавшего стало известно, что, находясь в доме, он услышал взрыв и увидел вспышку. Когда заявитель вышел во двор, то обнаружил, что в результате взрыва были повреждены два его автомобиля", — говорится в сообщении.

Полиция Николаевской области Во двор жителя Николаевской области бросили гранату

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области установили, что взорвалась граната Ф-1, фрагменты которой были изъяты и направлены на исследование.

Следственным отделением Веселиновского отделения полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что вследствие взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме в Одессе погиб один подросток. Еще двое получили ранения и находятся в больнице. После взрыва полиция обнаружила в гараже три гранаты РГД-5, четыре гранаты Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г и прочее.