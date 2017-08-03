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    Происшествия

    В Одесской области Smart врезался в "Ладу", трое погибших

    (обновлено: )124
    В результате ДТП оба водителя погибли на месте, пассажир автомобиля ВАЗ-2109, 43-летний житель Саратского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он умер.
    Автомобиль Smart. Архивное фото
    avtoblog.ua

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух автомобилей двое мужчин погибли на месте происшествия, а один от полученных травм скончался в больнице, сообщает в четверг пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции ГУ НП в Одесской области.

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    "Около 11:00 на 89 км автодороги Одесса — Рени водитель автомобиля Smart не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109", — говорится в сообщении.

    В результате ДТП оба водителя погибли на месте, пассажир автомобиля ВАЗ-2109, 43-летний житель Саратского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он умер.

    По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Тернопольской области, в котором столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек.

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