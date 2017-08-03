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    За день открытия. Еще один памятник ополченцам взорвали в ЛНР

    (обновлено: )10211
    По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам в Червонопартизанске, открытие которого должно было состояться 3 августа.
    На месте взорванного в самопровозглашенной ЛНР памятника ополченцам
    Фото из открытых источников

    ДОНБАСС, 3 авг — РИА Новости Украина. В Червонопартизанске, который находится в контролируемом самопровозглашенной ЛНР Должанском (Свердловском) районе Луганской области, подорвали памятник ополченцам.

    В результате взрыва ранены пять человек, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на местные СМИ.

    Фото из открытых источников
    На месте взорванного в самопровозглашенной ЛНР памятника ополченцам

    "На окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться 3 августа", — говорится в сообщении.

    Смотрите также — Подрыв памятника ополченцам в Луганске: место инцидента

    По информации источника, в результате взрыва ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Должанскую центральную городскую больницу № 1. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. 

    Напомним, 1 августа в центре Луганска неизвестные подорвали памятник погибшим ополченцам. В результате взрыва никто не пострадал, однако в самоповозглашенной ЛНР заявили о теракте. 

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