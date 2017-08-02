В одесском отеле полиция обнаружила убитого мужчину

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. В Одессе в гостинице "Токио-Стар" в ночь на 2 августа обнаружен убитый мужчина. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы. По предварительным данным, он скончался от ножевых ранений.

В отделе коммуникаций регионального главка полиции подтвердили факт обнаружения убитого, однако уточнить подробности отказались, сославшись на то, что сейчас ведутся соответствующие оперативные мероприятия.

"Личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны", — заявили в отделе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщала, что правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.