наверх
02.08.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В одесском отеле полиция обнаружила убитого мужчину

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (426)

    12301
    По информации отдела коммуникаций Нацполиции Одесской области, личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны, ведутся соответствующие оперативные мероприятия.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. В Одессе в гостинице "Токио-Стар" в ночь на 2 августа обнаружен убитый мужчина. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы. По предварительным данным, он скончался от ножевых ранений.

    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni
    Резонансное убийство в Киеве: ни дня без киллера

    В отделе коммуникаций регионального главка полиции подтвердили факт обнаружения убитого, однако уточнить подробности отказались, сославшись на то, что сейчас ведутся соответствующие оперативные мероприятия.

    "Личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны", — заявили в отделе.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщала, что правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы