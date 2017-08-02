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    В Бердянске умерла девочка, отдыхавшая в одном из лагерей - СМИ

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    По данным СМИ, девятилетней девочке, которая приехала на отдых в Бердянск из Днепропетровской области, резко стало плохо в лагере, после чего ее госпитализировали.
    Автомобиль скорой помощи
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Девятилетняя девочка, отдыхавшая в одном из лагерей Бердянска Запорожской области, умерла в реанимации.

    Машины скорой помощи. Архивное фото
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    По данным СМИ, ребенку стало плохо в оздоровительном лагере, после чего ее госпитализировали.

    Как сообщает zp.depo.ua, ребенок приехал на отдых в Бердянск из Днепропетровской области.

    Тело ребенка доставлено на экспертизу в Запорожье. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

    Подробности на данный момент уточняются.

    Напомним, более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.

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