В Бердянске умерла девочка, отдыхавшая в одном из лагерей - СМИ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Девятилетняя девочка, отдыхавшая в одном из лагерей Бердянска Запорожской области, умерла в реанимации.

По данным СМИ, ребенку стало плохо в оздоровительном лагере, после чего ее госпитализировали.

Как сообщает zp.depo.ua, ребенок приехал на отдых в Бердянск из Днепропетровской области.

Тело ребенка доставлено на экспертизу в Запорожье. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Подробности на данный момент уточняются.

Напомним, более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.