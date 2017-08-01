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    Происшествия

    В Херсонской области столкнулись бронемашина и микроавтобус, есть жертвы

    (обновлено: )10911
    В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался по дороге в больницу. Еще две пассажирки микроавтобуса - женщины 1949 и 1961 годов рождения - с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
    На месте столкновения БРДМ и микроавтобуса в Херсонской области, 1 августа 2017
    ГУ НП в Херсонской области

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В результате лобового столкновения микроавтобуса с бронированной разведывательно-дозорной машиной (БРДМ) в Херсонской области погиб один человек, еще два человека получили травмы, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Фотоитоги 1 августа: разбор завалов на месте взрыва в Киеве, смертельное ДТП возле Львова

    Правоохранители получили сообщение, что вблизи села Чулаковка столкнулся Nissan Primastar c БРДМ.

    "Полицейские предварительно установили, что на 21 километре автодороги Голая Пристань — Железный Порт у БРДМ, который двигался на буксире, произошло повреждение левого переднего колеса, и военная техника выехала на встречную полосу движения, где ехал пассажирский автомобиль Nissan Primastar с жителями Винницкой области. Произошло столкновение транспортных средств, и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался по дороге в больницу", — говорится в сообщении.

    ГУ НП в Херсонской области
    На месте столкновения БРДМ и микроавтобуса в Херсонской области, 1 августа 2017

    Еще две пассажирки микроавтобуса — женщины 1949 и 1961 годов рождения — с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Голопристанскую районную больницу.

    Военная прокуратура проводит расследование.

    Ранее во вторник пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали.

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