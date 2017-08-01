В Херсонской области столкнулись бронемашина и микроавтобус, есть жертвы

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В результате лобового столкновения микроавтобуса с бронированной разведывательно-дозорной машиной (БРДМ) в Херсонской области погиб один человек, еще два человека получили травмы, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

Правоохранители получили сообщение, что вблизи села Чулаковка столкнулся Nissan Primastar c БРДМ.

"Полицейские предварительно установили, что на 21 километре автодороги Голая Пристань — Железный Порт у БРДМ, который двигался на буксире, произошло повреждение левого переднего колеса, и военная техника выехала на встречную полосу движения, где ехал пассажирский автомобиль Nissan Primastar с жителями Винницкой области. Произошло столкновение транспортных средств, и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался по дороге в больницу", — говорится в сообщении.

ГУ НП в Херсонской области На месте столкновения БРДМ и микроавтобуса в Херсонской области, 1 августа 2017

Еще две пассажирки микроавтобуса — женщины 1949 и 1961 годов рождения — с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Голопристанскую районную больницу.

Военная прокуратура проводит расследование.

Ранее во вторник пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали.