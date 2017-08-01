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    Происшествия

    Правоохранители сообщили детали подрыва памятника в центре Луганска

    (обновлено: )68814
    По предварительным данным заряд был прикреплен непосредственно на одну из скульптур памятника. В результате взрыва никто не пострадал.
    Последствия подрыва памятника в центре Луганска в сентябре 2016 года
    lug-info.com

    ДОНБАСС, 1 авг — РИА Новости Украина. В результате взрыва памятного знака погибшим ополченцам "Они стояли за Родину" в Луганске никто не пострадал, сообщили РИА Новости в самопровозглашенной Луганской народной республики.

    На месте подрыва памятника Сашку Билому под Ровно
    vnews.agency
    Подрыв памятника Сашку Билому под Ровно: кадры с места инцидента

    Ранее сообщалось, что в ночь на вторник неизвестные вновь пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину".

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    "Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия", — говорится в сообщении.

    По данным местных правоохранителей, взрыв произошел в 01.50 1 августа. Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным заряд был прикреплен непосредственно на одну из скульптур памятника.

    "Разрушена часть памятника. На месте происшествия работают оперативные группы МВД и МГБ", — уточнили в правоохранительных органах непризнанной ЛНР.

    Памятный знак в честь погибших ополченцев в центре Луганска уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.

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