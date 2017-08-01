В центре Луганска взорвали памятник погибшим ополченцам

ДОНБАСС, 1 авг — РИА Новости Украина. Памятный знак погибшим ополченцам взорван в центре Луганска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной ЛНР.

"В ночь на 1 августа неизвестные опять пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", — сказал собеседник.

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Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину", установленный в центре города, уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.

lug-info.com Последствия подрыва памятника в центре Луганска в сентябре 2016 года

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.