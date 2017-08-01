В Амстердаме задержали украинцев с чужими кредитками и фальшивыми евро

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Амстердаме в аэропорту "Схипхол" задержали двух украинцев, которые хотели расплатиться за перелет украденными кредитными картами, сообщает местное издание NOS.

При обыске у задержанных обнаружили 33 карты и 6 000 евро, которые оказались фальшивыми.

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"Мужчины направлялись из Киева в Схипхол, а потом в Испанию", — говорится в сообщении.

Задержанные пытались приобрести на борту товары Duty Free, однако первая оплата не удалась. После второй попытки члены экипажа провели проверку карточки. После посадки мужчины были арестованы.