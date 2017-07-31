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    В Харькове задержали нетрезвого сына депутата за рулем авто - СМИ

    (обновлено: )5320
    Согласно информации, документов у сына депутата Харьковского областного совета, экс-депутата Верховной Рады Олега Каратуманова Дмитрия при себе не было. А на месте события присутствовали его адвокат и братья.
    В Харькове задержали сына экс-депутата пьяным за рулем
    Жить в Харькове / Facebook

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Харькове полиция остановила сына депутата Харьковского областного совета, экс-депутата Верховной Рады Олега Каратуманова Дмитрия, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщило сообщество "Жить в Харькове".

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    "В Харькове на улице Сумской копы остановили бухого Дмитрия Каратуманова (сына депутата Олега Каратуманова). Димка закрылся в "гелике" со своими друзьями", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что документов у Каратуманова при себе не было. А на месте события присутствовали его адвокат и братья.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

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