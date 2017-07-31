В Одессе задержали похищенный в Литве автомобиль

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы наложил арест на авто, которое было похищено в Литве и нелегально ввезено в Украину. Об этом говорится в одном из решений, которое было опубликовано в едином реестре.

Как отмечается, в Одессе было задержано авто Mersedes-Benz E350, которое находится в Украине на временной регистрации.

Это авто числится похищенным на территории Литвы и разыскивается полицией.

Автомобиль был изъят, следствие продолжается.

По данным государственной фискальной службы на конец 2016 года в Украине ввезено на условиях временного ввоза около 600 тысяч автомобилей.

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