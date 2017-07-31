В зоне АТО из автомата застрелился 19-летний боец Нацгвардии

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В зоне проведения антитеррористической операции поздно вечером 30 июля застрелился 19-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на военный комиссариат Запорожской области.

Как отмечается, боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в данный момент находится в зоне АТО. В указанной воинской части сообщили, что начато расследование инцидента.

Также представитель воинской части, ссылаясь на слова сослуживцев, рассказал, что трагедия произошла после вечернего построения. Боец надел новую форму, после чего застрелился из автомата. По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было.

В то же время нацгвардейцы уверяют, что погибший состоял в группе "Синих китов" — сообществе потенциальных самоубийц, распространенной в одной из социальных сетей. По их мнению, именно это могло стать причиной самоубийства.

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Ранее сообщалось, что в районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО.