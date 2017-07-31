Банда с автоматами ограбила ювелирный магазин в Кривом Роге

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Трое неизвестных совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает местное издание Кривбасс Online.

Издание со ссылкой на правоохранителей сообщает, что в воскресенье в магазин ворвались трое мужчин с автоматами.

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"Угрожая оружием продавцам, они собрали ювелирные украшения и скрылись. Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составляет 2,5 млн грн", — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что аналогичные нападения были совершены на магазины в Александрии и Знаменке Кировоградской области.

Ранее в Первомайске Харьковской области произошло ограбление ювелирного салона. Злоумышленники вынесли более 3 кг золота.