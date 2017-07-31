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    Банда с автоматами ограбила ювелирный магазин в Кривом Роге

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (406)

    (обновлено: )29930
    В воскресенье в магазин ворвались трое мужчин с автоматами. Угрожая оружием, они собрали ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составляет 2,5 миллиона гривен.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Трое неизвестных совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает местное издание Кривбасс Online.

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    Издание со ссылкой на правоохранителей сообщает, что в воскресенье в магазин ворвались трое мужчин с автоматами.

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    "Угрожая оружием продавцам, они собрали ювелирные украшения и скрылись. Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составляет 2,5 млн грн", — сказано в сообщении.

    В полиции отметили, что аналогичные нападения были совершены на магазины в Александрии и Знаменке Кировоградской области. 

    Ранее в Первомайске Харьковской области произошло ограбление ювелирного салона. Злоумышленники вынесли более 3 кг золота.

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