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    Взрыв во львовской многоэтажке: пенсионерка получила ожоги

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    В результате взрыва в одной из квартир травмирована женщина 1946 года рождения, которую с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. По предварительным данным, причина взрыва - утечка бытового газа.
    Взрыв в многоэтажном доме во Львове 29 июля 2017
    ГУ ГСЧС во Львовской области

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Роксоляны, 65А во Львове пострадала пожилая женщина, сообщает в субботу пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

    По предварительной информации, причина взрыва — утечка бытового газа.

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    "В результате взрыва травмирована хозяйка – женщина 1946 года рождения, которую с ожогами госпитализировано в 8-ю городскую клиническую больницу", — сказано в сообщении.

    ГУ ГСЧС во Львовской области
    Взрыв в многоэтажном доме во Львове 29 июля 2017

    Взрывная волна выбила окно на кухне, которое выходило на балкон, а также окно на балконе.

    В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв.  Он произошел на улице Бурмистенко,12 на первом этаже 9-этажного дома. В результате взрыва погибла пожилая женщина. 

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