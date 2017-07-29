Взрыв во львовской многоэтажке: пенсионерка получила ожоги

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Роксоляны, 65А во Львове пострадала пожилая женщина, сообщает в субботу пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

По предварительной информации, причина взрыва — утечка бытового газа.

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"В результате взрыва травмирована хозяйка – женщина 1946 года рождения, которую с ожогами госпитализировано в 8-ю городскую клиническую больницу", — сказано в сообщении.

ГУ ГСЧС во Львовской области Взрыв в многоэтажном доме во Львове 29 июля 2017

Взрывная волна выбила окно на кухне, которое выходило на балкон, а также окно на балконе.

В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Он произошел на улице Бурмистенко,12 на первом этаже 9-этажного дома. В результате взрыва погибла пожилая женщина.