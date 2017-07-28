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    Под Киевом возле частного дома произошел взрыв: есть пострадавшие

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    (обновлено: )25603
    Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранения головы, ноги, контузию глаза.
    Под Киевом возле частного дома сработала взрывное устройство
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Белой Церкви произошел взрыв самодельного взрывного устройства, пострадали два человека, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

    Сообщается, что в полночь муж с женой выгуливали собаку и увидели у ворот кирпич. Когда хозяин поднял его, чтобы убрать, произошел взрыв: сработало самодельное взрывное устройство. Супруги получили осколочные ранения различной степени тяжести.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области
    Под Киевом возле частного дома сработала взрывное устройство

    На месте происшествия правоохранители изъяли осколки взрывного устройства.

    "Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранения головы, ноги, контузию глаза", — сообщают в полиции столичного региона.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области
    Под Киевом возле частного дома сработала взрывное устройство

    Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

    Напомним, одной из основных версий мощного взрыва на улице Бурмистенко в Голосеевском районе Киева является самоубийство. В результате взрыва, который произошел 26 июля, погибла одинокая пожилая женщина.

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