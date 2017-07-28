Во Львове водитель сбил девушку на пешеходном переходе: появилось видео

Скриншот с видео

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Во Львове у цирка водитель легкового авто сбил женщину, которая двигалась на зеленый цвет светофора и пыталась убежать от наезда. Соответствующее видео с регистратора опубликовано в сообществе "Варта1". Наезд произошел на углу улиц Городецкой и Ярослава Мудрого.

По словам близких потерпевшей, молодая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее маленький ребенок.

Также есть информация, что водитель пытался скрыться с места ДТП и его удалось задержать простым пешеходам благодаря водителю такси.

По уточненным данным от правоохранителей, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, а потом пытался скрыться с места происшествия. Неравнодушный таксист помешал злоумышленнику совершить задуманное и заблокировал его транспортное средство, тогда горе-водитель попытался скрыться пешком.

Правоохранители задержали нарушителя, который оказывал сопротивление, и применили к нему наручники.

Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.