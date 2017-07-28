наверх
28.07.201712:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове водитель сбил девушку на пешеходном переходе: появилось видео

    (обновлено: )121
    По словам близких потерпевшей, молодая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее маленький ребенок. Также есть информация, что водитель пытался скрыться с места ДТП.
    Момент наезда на девушку во Львове
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Во Львове у цирка водитель легкового авто сбил женщину, которая двигалась на зеленый цвет светофора и пыталась убежать от наезда. Соответствующее видео с регистратора опубликовано в сообществе "Варта1". Наезд произошел на углу улиц Городецкой и Ярослава Мудрого.

    По словам близких потерпевшей, молодая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее маленький ребенок.

    Также есть информация, что водитель пытался скрыться с места ДТП и его удалось задержать простым пешеходам благодаря водителю такси.

    По уточненным данным от правоохранителей, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, а потом пытался скрыться с места происшествия. Неравнодушный таксист помешал злоумышленнику совершить задуманное и заблокировал его транспортное средство, тогда горе-водитель попытался скрыться пешком.

    Правоохранители задержали нарушителя, который оказывал сопротивление, и применили к нему наручники.

    Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Флаг США. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС