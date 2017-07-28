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    В Николаевском облсовете избили местного депутата

    (обновлено: )7601
    По словам депутата, телесные повреждения он получил в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Николаеве в четверг избили депутата областного совета, который был госпитализирован с сотрясением головного мозга; по словам пострадавшего, удары он получил от председателя Новоодесского районного совета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в соцсети Facebook.

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    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства, при которых депутат областного совета получил телесные повреждения.

    "27 июля, около 17:00, в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализирован 54-летнего депутата Николаевского облсовета", — говорится в сообщении.

    По словам мужчины, телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета.

    Указанная информация внесены в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления — по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

    Ранее сообщалось, что в Миргороде 12 июля неизвестные жестоко избили председателя фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководителя городской "Свободы" Олега Супруненко.

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