В Николаевском облсовете избили местного депутата

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Николаеве в четверг избили депутата областного совета, который был госпитализирован с сотрясением головного мозга; по словам пострадавшего, удары он получил от председателя Новоодесского районного совета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в соцсети Facebook.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства, при которых депутат областного совета получил телесные повреждения.

"27 июля, около 17:00, в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализирован 54-летнего депутата Николаевского облсовета", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета.

Указанная информация внесены в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления — по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Ранее сообщалось, что в Миргороде 12 июля неизвестные жестоко избили председателя фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководителя городской "Свободы" Олега Супруненко.