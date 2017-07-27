Полиция задержала одессита, который выбросил котенка из окна

Пресс-служба Патрульной полиции Одессы

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Одесские патрульные задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными в среду, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

048.ua Погибший котенок, которого одессит выбросил из окна

Около 23:00 патрульные получили информацию об издевательствах над животным в одной из многоэтажек на улице Средней. Приехав на вызов, полицейские заметили мертвое животное и ребенка, который над ним плакал.

Девочка объяснила инспекторам, что во время семейной ссоры отец выбросил ее котенка из окна на 14-этаже.

Патрульные задержали 40-летнего мужчину, который своей вины не отрицал. Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В действиях мужчины усматривается нарушение статьи 299 УК (жестокое обращение с животными). Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, Голосеевский суд Киева вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.