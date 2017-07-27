Взрыв машины в Днепре: число пострадавших растет

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Днепре возросло до двух человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Двадцать седьмого июля около 10:00 утра по проспекту Поля, 117 взорвался автомобиль Opel Astra. В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля, 27-летняя женщина, направлена ​​в больницу. Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля", — говорится в сообщении в Facebook.

Женщина была доставлена ​​в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно.