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    Взрыв машины в Днепре: число пострадавших растет

    (обновлено: )89
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем
    Информатор/Сергей Марченко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Днепре возросло до двух человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Двадцать седьмого июля около 10:00 утра по проспекту Поля, 117 взорвался автомобиль Opel Astra. В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля, 27-летняя женщина, направлена ​​в больницу. Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля", — говорится в сообщении в Facebook.

    Женщина была доставлена ​​в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно.

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