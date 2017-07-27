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    В Луганской области предотвратили теракт - полиция

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    (обновлено: )104
    Как сообщается, специалисты обезвредили взрывное устройство, полиция возбудила дело по статье "террористический акт", проводится проверка.
    В Луганской области предотвратили теракт - полиция
    Фото со страницы Татьяны Погукай в Facebook

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция предотвратила теракт в Луганской области, проводится проверка, заявила в четверг пресс-секретарь областного управления полиции Украины Татьяна Погукай.

    Фото со страницы Татьяны Погукай в Facebook
    В Луганской области предотвратили теракт - полиция

    По ее данным, в полицию поступило сообщение, что в районе села Кудряшовка обнаружен подозрительный газовый баллон, на место прибыли сотрудники оперативной и взрывотехнической групп.

    "На Луганщине полицейские предотвратили теракт… Проверкой установлено, что на расстоянии 15 метров от обочины дороги сообщением село Кудряшовка — село Новая Астрахань в земле на глубине 30 сантиметров обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мине МВЧ-62 и проводов", — написала Погукай на своей странице в Facebook в четверг.

    Специалисты обезвредили взрывное устройство, полиция возбудила дело по статье "террористический акт", проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что действия россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе, определены как терроризм.

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