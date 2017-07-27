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    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (392)

    (обновлено: )683
    Пострадавшую девушку отвезли в 16-ю больницу. Ее родственникам уже сообщили о происшествии. За рулем была девушка, она пострадала. Из машины ей помогли выбраться прохожие.
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем
    Информатор/Сергей Марченко

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. В Днепре в четверг около 10:00 на улице Леонида Стромцова (бывшая Вакуленчука) во дворе жилого дома прозвучал взрыв, сообщает Информатор.

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    Как рассказал и. о. начальника полиции Днепровского отделения полиции Олег Кабаненко, взорвался автомобиль Opel. За рулем была девушка, она пострадала. Из машины ей помогли выбраться прохожие, после этого потерпевшую госпитализировали.

    Информатор/Сергей Марченко
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем

    По словам и. о. начальника патрульной полиции Днепра Дениса Петухова, пострадавшую девушку отвезли в 16-ю больницу. Ее родственникам уже сообщили о происшествии.

    "Причина пока неясна. Видно место, где был контакт на днище автомобиля. Но пока нельзя сказать, было ли это устройство или что-то другое", — отметил Петухов.

    Сейчас на месте работают взрывотехники, несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Точную причину взрыва выяснят правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы легковой автомобиль Toyotа Camry был взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства.

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