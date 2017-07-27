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    Жителей взорвавшегося дома в Киеве переселили в общежитие

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (21)

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    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко сообщил, что 36 жителей из 17-ти квартир временно отселены из дома в отель-общежитие.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Тридцать шесть человек из дома в Голосеевском районе, где накануне произошел взрыв, поселились во временном жилье, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На Бурмистенко, 12 работает круглосуточный штаб и с жителями ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жителей из 17-ти квартир временно отселены из дома в отель-общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым", — сообщил Спасибко.

    Напомним, накануне в Киеве произошел взрыв в жилом доме в Голосеевском районе столицы. Причины возникновения происшествия выясняются. Национальной полицией начато уголовное производство. Также на месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц к опасным помещениям и защитить квартиры от мародеров.

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