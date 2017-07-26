В Киеве столкнулись грузовик и BMW, образовалась пробка

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве утром в среду произошло столкновение грузового автомобиля иностранной регистрации и BMW.

"ДТП в Киеве у моста Нивки: столкновение грузового DAF на польских номерах и BMW. В результате аварии образовался затор", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

dtv.kiev.ua/Facebook, 26 июля 2017

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

facebook.com/dtp.kiev.ua Столкновение грузовика и BMW в Киеве, 26 июля 2017

Накануне в результате ДТП с участием граждан Белоруссии в Киевской области пострадали девять человек. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Киев — Одесса с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с номерами Белоруссии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями.