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    Происшествия

    В Киеве столкнулись грузовик и BMW, образовалась пробка

    (обновлено: )80
    Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в среду на столичных Нивках. Есть ли пострадавшие в аварии, не сообщается. По данным интернет-пользователей, на дороге образовался затор.
    Столкновение грузовика и BMW в Киеве, 26 июля 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве утром в среду произошло столкновение грузового автомобиля иностранной регистрации и BMW.

    "ДТП в Киеве у моста Нивки: столкновение грузового DAF на польских номерах и BMW. В результате аварии образовался затор", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtv.kiev.ua/Facebook, 26 июля 2017

    Есть ли пострадавшие, не уточняется.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Столкновение грузовика и BMW в Киеве, 26 июля 2017

    Накануне в результате ДТП с участием граждан Белоруссии в Киевской области пострадали девять человек. По данным полиции, инцидент произошел на трассе Киев — Одесса с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с номерами Белоруссии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями.

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