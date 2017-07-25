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    Во Львове горит инструментальный завод

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    Непогода в Украине: жара и пожары (100)

    (обновлено: )4510
    Как отмечается, сообщение о пожаре поступило около 16.00. На место пожара выехало четыре пожарных машины и около 20 спасателей. Причины возгорания неизвестны.
    Во Львове горит инструментальный завод
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во Львове горит помещение "Львовского инструментального завода". Как пишет издание "Варта1", густой черный дым виден на многих улицах и в разных районах города. На месте работают спасатели.

    Фото из открытых источников
    Во Львове горит инструментальный завод

    "Сообщение о пожаре поступило около 16.00. На место пожара выехало четыре пожарных машины и около 20 спасателей", – сообщили изданию в пресс-службе ГСЧС.

    Причины возгорания неизвестны.

    Как пишут пользователи соцсетей, возможно, это "традиционный" умышленный поджог, связанный с тем, что кто-то ищет новый участок под сооружение новостроек.

    В понедельник, 24 июля, в Одессе произошли сразу два крупных пожара. Так, дотла сгорел ресторан "Хуторок" на Ланжероне, и вспыхнул пожар в районе ресторана "Арарат" в Аркадии.

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