Фото из открытых источников

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во Львове горит помещение "Львовского инструментального завода". Как пишет издание "Варта1", густой черный дым виден на многих улицах и в разных районах города. На месте работают спасатели.

Фото из открытых источников Во Львове горит инструментальный завод

"Сообщение о пожаре поступило около 16.00. На место пожара выехало четыре пожарных машины и около 20 спасателей", – сообщили изданию в пресс-службе ГСЧС.

Причины возгорания неизвестны.

Как пишут пользователи соцсетей, возможно, это "традиционный" умышленный поджог, связанный с тем, что кто-то ищет новый участок под сооружение новостроек.

В понедельник, 24 июля, в Одессе произошли сразу два крупных пожара. Так, дотла сгорел ресторан "Хуторок" на Ланжероне, и вспыхнул пожар в районе ресторана "Арарат" в Аркадии.