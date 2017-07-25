Под Львовом микроавтобус и грузовик раздавили легковушку с тремя людьми

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Трое молодых мужчин погибли, еще четверо попали в больницу после тройного ДТП возле Львова, сообщает ТСН.

Как уточняется, на кольцевой дороге вблизи села Чишки столкнулись три попутных автомобиля.

ГСЧС по Львовской области ДТП под Львовом: микроавтобус и грузовик раздавили троих человек в авто

"Микроавтобус ударил легковой автомобиль марки "ВАЗ" и толкнул его в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили автомобиль — от легковушки почти ничего не осталось", — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.