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    Происшествия

    Под Львовом микроавтобус и грузовик раздавили легковушку с тремя людьми

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    Микроавтобус ударил легковой автомобиль марки "ВАЗ" и толкнул его в грузовик, ехавший впереди - большие машины просто раздавили автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир скончался в больнице.
    ДТП под Львовом: микроавтобус и грузовик раздавили троих человек в авто
    ГСЧС по Львовской области

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Трое молодых мужчин погибли, еще четверо попали в больницу после тройного ДТП возле Львова, сообщает ТСН.

    Как уточняется, на кольцевой дороге вблизи села Чишки столкнулись три попутных автомобиля.

    ГСЧС по Львовской области
    ДТП под Львовом: микроавтобус и грузовик раздавили троих человек в авто

    "Микроавтобус ударил легковой автомобиль марки "ВАЗ" и толкнул его в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили автомобиль — от легковушки почти ничего не осталось", — говорится в сообщении. 

    Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир скончался в больнице.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

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