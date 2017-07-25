Силовики обвиняют ополченцев в обстрелах из гранатометов

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Силовики заявили во вторник, что ополченцы за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, трое военных ранены.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Как утверждают силовики на своей странице в Facebook, в минувшие сутки огонь велся из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и минометов. По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино, Малиновое, Екатериновка, Новозвановка, Станица Луганская, Богдановка и Светлодарск.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.