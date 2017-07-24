наверх
24.07.201719:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области 5-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа

    (обновлено: )40
    В полиции сообщили, что родители оставили девочку одну дома без присмотра. По данному факту начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области с балкона 8-го этажа выпала 5-летняя девочка, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области в Facebook.

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Одесса: регион накрыла эпидемия кори

    "22 июля 2017 в дежурную часть Лиманского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что по адресу: Лиманский район, с. Илличанка с балкона многоэтажки выпал ребенок 5 лет. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело малолетней девочки 2011 года рождения", — сообщает подробности полиция.

     В полиции сообщили, что девочка осталась сама дома и выпала с балкона. По данному факту начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Константин Грищенко
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Выжить в жару. Инфографика
    Непогода в Украине: жара и пожары