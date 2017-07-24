В Одесской области 5-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области с балкона 8-го этажа выпала 5-летняя девочка, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области в Facebook.

"22 июля 2017 в дежурную часть Лиманского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что по адресу: Лиманский район, с. Илличанка с балкона многоэтажки выпал ребенок 5 лет. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело малолетней девочки 2011 года рождения", — сообщает подробности полиция.

В полиции сообщили, что девочка осталась сама дома и выпала с балкона. По данному факту начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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