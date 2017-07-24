В Донецкой области мужчина подорвал сам себя

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Константиновке в результате взрыва пострадал мужчина. Об этом сообщает полиция Донецкой области. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.

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"По словам пострадавшего, по месту его проживания взорвалось самодельное взрывное устройство. Мужчина объяснил правоохранителям, что изготовил его самостоятельно", – рассказали в полиции.

У 43-летнего пострадавшего диагностировали рваную рану левой голени. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 14 июля два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в селе Калайдинцы Полтавской области.