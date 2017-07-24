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    Происшествия

    В Донецкой области мужчина подорвал сам себя

    (обновлено: )68
    Согласно данным, по словам пострадавшего, по месту его проживания взорвалось самодельное взрывное устройство. Мужчина объяснил правоохранителям, что изготовил его самостоятельно.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Константиновке в результате взрыва пострадал мужчина. Об этом сообщает полиция Донецкой области. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.

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    "По словам пострадавшего, по месту его проживания взорвалось самодельное взрывное устройство. Мужчина объяснил правоохранителям, что изготовил его самостоятельно", – рассказали в полиции.

    У 43-летнего пострадавшего диагностировали рваную рану левой голени. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

    Напомним, 14 июля два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в селе Калайдинцы Полтавской области.

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