Угрозы мэру Черкасс: граната в почтовом ящике

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Полиция расследует факт угроз мэру Черкасс, который нашел в своем почтовом ящике корпус гранаты и записку с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение от мэра города Черкассы о том, что он в своем почтовом ящике обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог с собакой и взрывотехники. Осмотром места происшествия установлено, что указанный предмет является ржавый корпус от гранаты Ф-1 в котором находилась записка с угрозами.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

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