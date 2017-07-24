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    Угрозы мэру Черкасс: граната в почтовом ящике

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    Согласно информации, в полицию поступило сообщение от мэра города Черкассы о том, что он в своем почтовом ящике обнаружил предмет, похожий на гранату. На место выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог с собакой и взрывотехники.

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Полиция расследует факт угроз мэру Черкасс, который нашел в своем почтовом ящике корпус гранаты и записку с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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    Сегодня утром в полицию поступило сообщение от мэра города Черкассы о том, что он в своем почтовом ящике обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог с собакой и взрывотехники. Осмотром места происшествия установлено, что указанный предмет является ржавый корпус от гранаты Ф-1 в котором находилась записка с угрозами.

    По данному факту открыто уголовное производство по статье 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

    Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные бросили гранату во двор частного дома. Инцидент произошел на улице Сеченова. Неизвестные забросили на территорию домовладения гранату РГД-5. Взрыв повредил окна и стены дома, никто из жильцов не пострадал.

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