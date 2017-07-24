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    В Одессе горело здание "ПриватБанка"

    (обновлено: )80
    Как сообщается, пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания выясняется. По данным ГСЧС, горел вентиляционный канал. Пожар был ликвидирован в 23:12 субботы.
    В Одессе горело здание ПриватБанка
    dumskaya.net

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Пожар случился в Одессе вечером 22 июля в здании на Канатной, где размещается "ПриватБанк". Возгорание возникло на третьем этаже. Ближе к полуночи пожар полностью потушили.

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    Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания выясняется.

    По данным ГСЧС, горел вентиляционный канал. Пожар был ликвидирован в 23:12 субботы.

    "Причина пожара — нарушение правил при эксплуатации вентиляционного оборудования", — отметили в ведомстве.

    Напомним, в конце июня в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвала банкомат "ПриватБанка".

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