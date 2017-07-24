В Одессе горело здание "ПриватБанка"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Пожар случился в Одессе вечером 22 июля в здании на Канатной, где размещается "ПриватБанк". Возгорание возникло на третьем этаже. Ближе к полуночи пожар полностью потушили.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания выясняется.

По данным ГСЧС, горел вентиляционный канал. Пожар был ликвидирован в 23:12 субботы.

"Причина пожара — нарушение правил при эксплуатации вентиляционного оборудования", — отметили в ведомстве.

Напомним, в конце июня в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвала банкомат "ПриватБанка".