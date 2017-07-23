МВД обвиняет ополченцев в обстреле поселка Зайцево

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины заявляет, что ополченцы утром в воскресенье обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области, на месте работает полиция.

"Зайцево: террористы открыли огонь по населенному пункту сегодня около 9.00. В результате попадания снарядов повреждены два дома. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительной информации, пострадавших нет. Комментарием ополченцев РИА Новости не располагает.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.