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    МВД обвиняет ополченцев в обстреле поселка Зайцево

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (37)

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    В МВД заявили, что ополченцы открыли огонь по населенному пункту Зайцево в воскресенье около 9.00. В результате попадания снарядов повреждены два дома.
    Последствия обстрела Зайцево в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины заявляет, что ополченцы утром в воскресенье обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области, на месте работает полиция.

    Последствия обстрелов на Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Очередное перемирие насмарку – в Донбассе снова обострение

    "Зайцево: террористы открыли огонь по населенному пункту сегодня около 9.00. В результате попадания снарядов повреждены два дома. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, по предварительной информации, пострадавших нет. Комментарием ополченцев РИА Новости не располагает.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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