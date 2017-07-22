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    ГСЧС: лес площадью 5 га горит в Херсонской области

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    Как сообщили в ГСЧС, вблизи села Поди Олешковского района Херсонской области на территории лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса.
    Тушение пожара. Архивное фото
    ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в лесничестве площадью около 5 гектар в Херсонской области на юге, сообщает госслужба Украины по ЧC.

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    JOSH EDELSON / AFP
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    "22 июля в 17.15 вблизи села Поди Олешковского района Херсонской области на территории лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 5 гектаров, местами с переходом в верховой пожар", — говорится в сообщении.

    По данным госслужбы, к ликвидации пожара привлечены 45 человек личного состава, 20 единиц пожарной и специальной техники.

    Также привлекается вертолет Ми-8 минобороны Украины, приведена в готовность авиация госслужбы по ЧС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара.

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