ГСЧС: лес площадью 5 га горит в Херсонской области

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в лесничестве площадью около 5 гектар в Херсонской области на юге, сообщает госслужба Украины по ЧC.

"22 июля в 17.15 вблизи села Поди Олешковского района Херсонской области на территории лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 5 гектаров, местами с переходом в верховой пожар", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, к ликвидации пожара привлечены 45 человек личного состава, 20 единиц пожарной и специальной техники.

Также привлекается вертолет Ми-8 минобороны Украины, приведена в готовность авиация госслужбы по ЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара.