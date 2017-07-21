В Черновицкой области мужчину насквозь пробил деревянный кол, но он выжил

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Черновицкой области во время работы на пилораме пострадал работник, которого насквозь пробил деревянный кол.

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Согласно информации, кол пронзил мужчину в области паха и вышел наружу через ягодицу. Мужчина был мгновенно госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу, где к оказанию медицинской помощи была привлечена операционная бригада в составе общих и сосудистых хирургов, урологов, травматологов и других специалистов.

Отмечается, что после этого инцидента мужчина выжил. Кол пронзил тело мужчины насквозь, но не задел крупные сосуды, органы, кости и нервы.

Напомним, в России трехлетний мальчик выжил после падения с 9-го этажа.