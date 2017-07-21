Полиция сообщила подробности захвата суда в Одессе

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что местные жители протестуют в здании Ширяевского районного суда в Одессе против работы одного из судей.

Как сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области, "сегодня в здание Ширяевского районного суда пришли местные жители, недовольные работой одного из работников Фемиды".

Отмечается, что судья отказался от общения с гражданами и закрылся в своем кабинете.

По данным полиции, информация о выбитых окнах и дверях в здании суда не соответствует действительности, одно окно залито зеленкой. "На месте работает следственно-оперативная группа полиции", — добавили в полиции.

Ранее в пятницу пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда в Facebook сообщила, что группа неизвестных пытается захватить административное здание Ширяевского районного суда Одесской области, были выбиты окна и двери.