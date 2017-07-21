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    В Одессе неизвестные пытаются захватить здание суда

    (обновлено: )17013
    Одесский апелляционный хозяйственный суд сообщил, что "происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и содержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области".
    В Одессе неизвестные пытаются захватить здание суда
    Кадр из видео facebook.com/vbtsvit

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные пытаются захватить административное здание Ширяевского районного суда Одесской области, сообщается на странице Одесского апелляционного хозяйственного суда в Facebook.

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    Как стало известно, группа людей выбили окна и двери.

    "В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и содержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", — говорится в сообщении.

    По данным суда, группа неизвестных выбила окна и двери здания суда, заблокировала вход шинами и угрожает их поджечь.

    Видео с места событий можно посмотреть здесь.

    Напомним, в конце июня В Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия.

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