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    Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Ясиноватой

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (15)

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    В районе населенного пункта Верхнеторецкое выпущена одна 120-миллиметровая мина по району насосной станции, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в районе города Ясиноватая в Донбассе, пострадавших нет, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

    "В 14.35 с позиций 72 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Верхнеторецкое выпущена одна 120-миллиметровая мина по району насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в населенном пункте Васильевка, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ. Кроме того, украинские силовики предпринимали попытки перехвата БПЛА (беспилотный летательный аппарат), запущенного патрулем ОБСЕ. Пострадавших нет", — заявил представитель СЦКК журналистам.

    Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. Населенные пункты Верхнеторецкое и Васильевка расположены в том же районе.

    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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