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    Происшествия

    В харьковском метро умерла женщина

    (обновлено: )207
    По предварительной информации, у 75-летней женщины были проблемы с сердцем. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Инцидент произошел в пятницу утром.
    В харьковском метро умерла женщина
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Трагедия произошла в харьковском метрополитене в пятницу утром. В одном из вагонов метро пожилой женщине стало плохо, а на станции "Проспект Гагарина" пенсионерка умерла.

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    "По предварительной информации, у 75-летней женщины были проблемы с сердцем. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", — сообщили в пресс-службе "главка".

    Напомним, в метро Харькова в мае умер мужчина. Согласно предварительной информации, мужчине в возрасте 56 лет стало плохо с сердцем.

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