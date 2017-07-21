В харьковском метро умерла женщина

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Трагедия произошла в харьковском метрополитене в пятницу утром. В одном из вагонов метро пожилой женщине стало плохо, а на станции "Проспект Гагарина" пенсионерка умерла.

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"По предварительной информации, у 75-летней женщины были проблемы с сердцем. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", — сообщили в пресс-службе "главка".

Напомним, в метро Харькова в мае умер мужчина. Согласно предварительной информации, мужчине в возрасте 56 лет стало плохо с сердцем.