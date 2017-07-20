Смерть в первый день стажировки. В Киеве BMW влетел в автомойку

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией влетел в помещение автомойки, погиб мойщик, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария произошла в четверг на Борщаговской.

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"Там водитель BMW на еврономерах вылетел с дороги и врезался в автомойку. Погиб мойщик, который сегодня вышел на первый день стажировки", — сказано в сообщении.

dtp.kiev.ua/Facebook, 20 июля 2017

В соцсети также сообщается, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и после ДТП пытался бежать.

dtp.kiev.ua/Facebook, 20 июля 2017

facebook.com/dtp.kiev.ua Автомобиль BMW влетел в автомойку. На месте ДТП, 20 июля 2017

facebook.com/dtp.kiev.ua Водитель BMW, въехавший в автомойку в Киеве, 20 июля 2017

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два мотоциклиста.